Kiss veröffentlichen eine erweiterte Neuauflage des Live-Albums ALIVE! von 1975, wie der ehemalige Kiss-Produzent Eddie Kramer verrät.

Der frühere Kiss-Produzent Eddie Kramer sprach im Podcast des Twisted Sister-Gitarristen Jay Jay French „The Jay Jay French Connection: Beyond The Music“ über die Pläne und Hintergründe der Neuveröffentlichung: „Das Album wird KISS ALIVE 50’ heißen und soll das 50. Jubiläum von ersten ALIVE!-Album feiern. Das erste ALIVE!-Album wurde 1975 in den Electric Lady Studios in New York City gemischt. Gott sei Dank haben sie die ganzen alten Tapes gefunden. Es war unglaublich. Jeff Fura von Universal — ein großes Dankeschön an ihn — kam mit den Tapes an, er hat sie gefunden. Voraussichtlicher Release im Herbst Wir haben viel…