Kelly Osbourne und Sid Wilson von Slipknot haben sich beim Live-Abschied von Ozzy Osbourne und Black Sabbath verlobt.

Am vergangenen Samstag, den 5. Juli 2025 sagten Ozzy Osbourne und Black Sabbath in Birmingham laut "Servus!". Hinter den Kulissen trug sich noch ein weiteres freudiges Ereignis, das dem "Prinzen der Dunkelheit" kräftig ans Herz gegangen sein muss. Und zwar hat Slipknot-Musiker Sid Wilson um die Hand von Kelly Osbourne angehalten (siehe Video unten). In privatem Rahmen Es sieht zwar alles irgendwie inszeniert aus, weil sich Sid Wilson, Sharon, Ozzy und Jack Osbourne versammelt haben (Letzterer hält noch den Sohn von Kelly und Sid auf dem Arm) — darüber hinaus schwirren in dem Backstage-Raum noch diverse andere Leute herum. Jedenfalls…