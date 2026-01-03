METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.

Die besten Alben 2025: Wolf Alice THE CLEARING Björn Dixgård AND THEN, FROM THE SHADOWS Larkin Poe BLOOM Final Dose UNDER THE ETERNAL SHADOW Yungblud IDOLS Castle Rat THE BESTIARY Halestorm EVEREST Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND Dream Theater PARASOMNIA Warmen BAND OF BROTHERS Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.