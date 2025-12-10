Savage sind in Trauer. Begründer, Bassist und Sänger Chris Bradley ist nach einer langen Krankheit verstorben.

Die britischen Heavy-Metaller Savage trauern um ihren Begründer, Bassisten und Sänger Chris Bradley. Bradley gründete Savage 1978 im zarten Alter von 15 Jahren zusammen mit Gitarrist Andy Dawson. Ab 1986 war die Truppe inaktiv, bis sie 1995 wiederbelebt wurde. Nun gaben Dawson und seine Band-Kollgen in den Sozialen Netzwerken das Ableben ihres Frontmanns bekannt. „Die Sonne ist untergegangen.“ In der Bekanntmachung heißt es: „Savage geben mit tiefster Trauer bekannt, dass ihr Sänger und Bassist Chris Bradley nach langer Krankheit verstorben ist. Chris war Gründungsmitglied der Band, bereits während seiner Schulzeit, und leitete sie bis zu seinem Tod. Sein Vermächtnis wird…