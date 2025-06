Die slowenische Band Within Destruction um Schlagzeuger Luka Vezzosi bindet auch auf ihrem Sechstwerk ANIMETAL Anime-Samples ein.

METAL HAMMER: Was spielst du derzeit oder hast du zuletzt gespielt? Luka Vezzosi: Aktuell spiele ich 'Yakuza: Like A Dragon'. MH: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? LV: Groß, aber nicht überdimensional. (lacht) Auf Steam horte ich etwa 350 Spiele, dazu habe ich einige Sammlerstücke für PS1 und PS2 (auch wenn ich diese Konsolen nie selbst besaß). Zudem habe ich viele Spiele für die erste Nintendo Wii,…