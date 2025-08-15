Iron Maiden spielen am 25.07.2025 die nächste Deutschland-Show ihrer Tournee im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main.

Am Freitag (25.07.2025) werden Iron Maiden ihr nächstes Konzert der "Run For Your Lives World Tour 2025" im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main spielen. Einlass ist voraussichtlich um 17 Uhr. Beginn: ca. 19:15 Uhr Support: Avatar Adresse: Mörfelder Landstraße 362, 60528 Frankfurt am Main Tickets Die Tickets sind ausverkauft. Anfahrt Mit dem Auto/Bus Die Parkflächen am Stadion (Waldparkplatz Pa, Isenburger Schneise Pb und Gleisdreieck Pc) sind stark begrenzt und erfahrungsgemäß bereits 2,5 bis 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn ausgelastet. Es wird empfohlen, die Optionen des Parkschein-PreBookings für das "Parkhaus Aculeum", das "Parkhaus Sandhofstraße (Universitätsklinik)" sowie den "Parkplatz Isenburger Schneise"…