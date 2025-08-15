In Extremo kommen im Rahmen ihrer "Rauhnächte Tour 2025" im Dezember für sechs Termine nach Deutschland. Support sind Dominum.

Die Rauhnächte sind eine Zeit „zwischen den Jahren“, die traditionell rund um die Wintersonnenwende beginnt und am Dreikönigstag endet. Der Begriff stammt vermutlich vom mittelhochdeutschen rûch = „haarig“ und bezieht sich auf die pelzigen Gestalten der Winterdämonen. Die Rauhnächte gelten in vielen Volksglauben und spirituellen Traditionen als eine magische Phase der Reinigung, Rückschau und Vorausschau. Viele Menschen nutzen sie für Rituale der Selbstreflexion, um das alte Jahr loszulassen und Wünsche für das neue zu manifestieren. Auch In Extremo begeben sich zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres – in dem sie ihr 30-jähriges Band-Bestehen gefeiert haben – noch einmal auf eine besondere Konzertreise,…