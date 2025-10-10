Matt Heafy (Trivium) äußert sich abermals zur abgebrochenen "Poisoned Ascendancy"-Welttournee mit Bullet For My Valentine.

Trivium und Bullet For My Valentine sollten 2025 eigentlich das Jahr über die Welt bereisen und die Jubiläen ihrer jeweiligen Alben ASCENDANCY und THE POISON feiern. Obwohl schon Teile der Tournee Anfang des Jahres geschafft waren, offenbarten Trivium, dass die restlichen Termine nicht stattfinden werden. Nun äußert sich auch Trivium-Frontmann Matt Heafy im Interview mit Fox40 nochmals zu dem Konflikt. Er sagt: "Alle sind ein bisschen verwundert und meinen, dass die Tour doch eine Welttournee sein sollte. Dass wir und diese andere Band ja gesagt hatten, dass es eine Welttournee von Januar bis Dezember sein würde. Tango Ihr kennt das…