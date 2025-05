Ende Juli 2025 findet erstmals auf dem altehrwürdigen Flugplatzgelände in Roitzschjora das Full Rewind Festival statt. Fünf weitere Bands wurden bekanntgegeben.

Datum 31.07.-02.08.2025 Veranstaltungsort Flugplatz Roitzschjora Adresse: Flugplatzstraße 1 04509 Löbnitz Preise & Tickets Tickets ab 169,- Euro und mehr findet ihr hier. Bands 1349 Agnostic Front Angelmaker Annisokay Attila August Burns Red Backfire! Benediction The Browning Callejon Chaoseum Deez Nuts Devildriver Ektomorf False Reality Hypocrisy Kataklysm Knorkator Krisiun Loikaemie Machine Head Manos Ministry Nasty Nile Perkele The Real Mckenzies Rise Of The Northstar Ryker’s Thrown Walls Of Jericho Running Order Weitere Informationen Sobald es weitere Informationen gibt, findet ihr sie hier. Livestream und TV Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen…