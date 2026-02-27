Im persönlichen Gespräch blickt Megadeth-Gitarrist und Sänger Dave Mustaine auf sein Vermächtnis und seine Karriere zurück.

Den typischen, melodischen Megadeth-Midtempo-Song 'Hey God!' durchzieht eine melancholische Note, die durch Mustaines Lyrics potenziert wird. Im verzweifelten, verlorenen, Sinn und Vergebung suchenden Protagonisten scheint sich viel vom Musiker und dessen persönlicher Reise zum Glauben widerzuspiegeln. Mustaine hält mit seiner Religion nicht hinter dem Berg: Seit 2004 bezeichnet er sich (aufgewachsen als Zeuge Jehovas) als wiedergeborenen Christen, distanziert sich von früheren Stücken, die sich um schwarze Magie…