Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Chefdenker live in Erfurt 27.02.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Chefdenker

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Die 500 besten Metal-Alben (6): Judas Priest PAINKILLER
Painkiller-q
Die Perfektion und Magie von PAINKILLER bleibt auf ewig ungebrochen.
METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor: Platz 23: PAINKILLER von Judas Priest (1990) Im schwarz-bunten Metal-Kosmos gibt es ein paar Gruppen, die über allen anderen thronen, und ein paar Songs, auf die sich so gut wie alle Metalheads einigen könnten. ‘Painkiller’ von Judas Priest gehört zweifellos dazu: Wenn dieses Lied irgendwo auf dieser Welt aus den Boxen schallt oder vom DJ angespielt wird, drängt alles kollektiv zur Tanzfläche und brüllt fäusteballend jedes Wort inbrünstig…
Weiterlesen
Zur Startseite