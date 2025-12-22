Das frühere Megadeth-Mitglied David Ellefson kommt wieder auf "Bass Warrior Tour" — und zwar noch im laufenden Kalenderjahr.

Diese Ankündigung kommt vergleichsweise spontan: Der langjährige Megadeth-Bassist David Ellefson wird noch dieses Jahr auf eine kleine Solokonzertreise durch Europa gehen. Und zwar stehen die Termine wieder unter dem Motto der "Bass Warrior Tour". Bereits Ende November steigt die Chose — in Deutschland kann man den US-Thrasher in Düsseldorf live erleben, in Österreich macht der 60-Jährige in Velden am Wörthersee Station. Schöner Jahresabschluss Zusammen mit seiner Solo-Band bringt David Ellefson dabei ausgewählte Stücke aus seiner zur Genüge bekannte Megadeth-Karriere, Solo-Songs sowie andere Hard Rock- und Metal-Favoriten zu Gehör, welche ihn während seiner 40-jährigen Laufbahn inspiriert haben. Als Supportact ist an…