Laut Chris Poland habe die Lästerei von Dave Mustaine dazu geführt, dass er einst schwer an musikalische Jobs gekommen ist.

Der frühere Megadeth-Gitarrist Chris Poland hat in einem Interview einen Vorwurf gegen Dave Mustaine vorgebracht. Dieser habe ihn lange Zeit gedisst auf der Bühne, was durchaus einigen Schaden angerichtet hätte. Zu Gast in ‘The David Ellefson Show’" sprach Poland mit Ellefson und Co-Moderator Joshua Toomey unter anderem über sein Leben nach Megadeth, das Musikgeschäft und die Metal-Bruderschaft. Späte Erleuchtung Auf seine Zeit mit Dave Mustaine angesprochen, erwiderte Chris Poland: "Ich bereue nichts, was passiert ist — nur eine Sache. Ich bedauere, dass Mustaine jahrelang auf die Bühne gegangen ist und mich einen Lügner genannt hat. Darüber habe ich nie wirklich…