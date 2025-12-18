Toggle menu

Chinchilla live in Hamburg 11.03.2026

Adresse:
Kent Club, Hamburg

Hamburg

Künstler: Chinchilla

Ort: Kent Club, Hamburg

Kirk Hammett-Gitarre für 76.800 US Dollar versteigert
Metallica-Gitarrist Kirk Hammett mit seiner Les Paul von Gibson im Jahr 2017 beim Outside Lands Music and Arts Festival in San Francisco
Die Gitarre, die Kirk Hammett während des finalen Black Sabbath-Konzerts spielte, ist für 76.800 US Dollar versteigert worden.
Vor Kurzem stand eine Gitarre aus dem Besitz von Metallicas Kirk Hammett im Rahmen einer Auktion zum Verkauf. METAL HAMMER berichtete. Nun wurde diese Gitarre versteigert. Für einen satten Preis, der die Schätzung des Verkaufswerts weit übersteigt: 76.800 US Dollar. Bei der Gitarre handelt es sich um eine Gibson SG Custom Serial #CEO-4, die Hammett während des finalen Black Sabbath-„Back To The Beginning“-Abschiedskonzerts für das Cover von Black Sabbaths ‘Hole In The Sky’ bespielte. Die Gitarre zeichnet sich durch einen 24,75 Inch langen Mahagonihals, ein 22-Bund-Ebenholz-Griffbrett mit Perlmutt-Inlays sowie Inlays am Kopf und einen Mahagony-Korpus in „Ghost Burst“ aus. Mit…
