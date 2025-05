Es gibt 56 neue Bands für Rock am Ring & Rock im Park 2025 — darunter Airbourne, HSB, In Flames sowie zwei geheime Headliner.

Datum Hier findet ihr alle relevanten Infos über die vom 06.06. bis 08.06.2025 stattfindenden Open Airs. Veranstaltungsort Adresse Rock am Ring: Nürburgring 53520 Nürburg Adresse Rock im Park: Zeppelinfeld 90471 Nürnberg Preise & Tickets Rock am Ring meldet ausverkauft: Pünktlich zum 40. Jubiläum meldet das legendäre deutsche Festival ausverkauft. Noch nie zuvor waren so früh 90.000 Tickets für das Mega-Event am Nürburgring vergriffen. Tickets für Rock im Park gibt es hier. Zudem findet ihr hier eine Ticket-Verlosung! Bands A Day to Remember Adam Angst Airbourne Amira Elfeky AViVA Beatsteaks Biffy Clyro Boston Manor Bring Me The Horizon Brutalismus 3000 Bullet…