Nach ihrem Ausstieg bei Arch Enemy freut sich Alissa White-Gluz über den Zuspruch ihrer Anhänger zu ihrem ersten Solotrack.

Alissa White-Gluz steht bekanntlich nicht mehr bei Arch Enemy am Mikrofon. Die Sängerin und die schwedische Melodic Death Metal-Formation hatten kürzlich ihre Trennung bekanntgegeben — und die Kanadierin kündigte daraufhin ihr erstes Soloalbum an und veröffentlichte mit ‘The Room Where She Died’ direkt die erste Single daraus. Nun hat sich die 40-Jährige bei ihren Fans für die "Liebe und Unterstützung" während dieser schwierigen Zeit des Umbruchs bedankt. Auf dem richtigen Weg "Wow, die Wellen der Liebe und Unterstützung, die ich in den vergangenen paar Tagen erfahren habe, hauen mich um", meldete sich Alissa White-Gluz zu Wort. "Zeiten des Übergangs können…