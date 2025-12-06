Das diesjährige Park Waves-Festival wird abgesagt. Grund dafür sind die steigenden Kosten in der Musikindustrie.

Parkway Drive mussten am 02.12.2025 eine bedrückende Nachricht kundtun: Das bandeigens organisierte Festival Park Waves wird abgesagt. Die Band lud ein Statement auf Instagram hoch. Zu hohe Kosten Darin heißt es: „Das hier ist eine Nachricht, von der wir nie gedacht hätten, dass wir sie verkünden müssen, und es fällt uns sehr schwer. Park Waves Australien ist abgesagt. Allein das hier zu schreiben, fühlt sich an wie ein Schlag in die Magengrube, aber so sieht es aus: Ein weiteres Festival wird von den steigenden Kosten in unserer Unterhaltungsindustrie zerstört. Es tut weh, ein weiteres Opfer dieses Kapitels der australischen Musikszene…