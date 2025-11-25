Metal-YouTuber und Content Creator Nik Nocturnal ist zurück: Der Streamer verkündigte mit einem YouTube-Video seine Rückkehr.

Metal-YouTuber und Streamer Nik Nocturnal kehrt nach einer sechsmonatigen Pause mit einem Lebenszeichen im Internet offiziell zurück. Das verkündete er in einem YouTube-Video mit dem Titel „Es ist soweit“, das er am 17. November auf seinem YouTube-Kanal hochlud. Das Video seht ihr unten. Pause und Comeback Im Mai hatte sich Nik Nocturnal auf unbestimmte Zeit vom Internet verabschiedet. Das Video, das seine Abwesenheit ankündigte, trägt den Titel „Ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen“. Darin sprach er darüber, wie er elf Jahre lang seine Internet-Karriere über sein persönliches Leben und seine mentale Gesundheit stellte und sich wiederholt in den…