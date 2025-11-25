Gitarrist Andrey Smirnov ist raus bei Udo Dirkschneiders Bands U.D.O. und Dirkschneider. Über die Gründe schweigt man sich derzeit noch aus.

Udo Dirkschneider und Andrey Smirnov machen fortan nicht mehr zusammen Musik. So haut der russische Gitarrist bei den beiden Bands des einstigen Accept-Frontmannes — U.D.O. und Dirkschneider — nicht mehr in die Saiten. Laut dem offiziellen Statement wurde die Entscheidung "freundschaftlich und mit gegenseitigem Respekt" getroffen. Eine Begründung der Personalie fehlt bislang. Bald gibt’s weitere News "Nach vielen der gemeinsamen Kollaboration haben sich U.D.O. / Dirkschneider und Gitarrist Andrey Smirnov entschieden, getrennte Wege zu gehen", heißt es in der Mitteilung. "Dieser Entschluss wurde freundschaftlich und mit gegenseitigem Respekt getroffen. Die Band möchte Andrey für sein herausragendes musikalisches Können, seine Hingabe…