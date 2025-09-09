Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Biohazard, Amon Amarth, Avatar sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: AL9X1 ‘Talk Talk Talk’ Amon Amarth ‘We Rule The Waves’ Avatar ‘In The Airwaves’ Biohazard ‘F**k The System’ Blackbriar ‘A Last Sigh Of Bliss’ Black Veil Brides ‘Hallelujah’ Burning Witches ‘High Priestess Of The Night’ Enemy Inside ‘Innocent’ Fit For A King ‘Witness The End’ (feat. Chris Motionless) Holler ‘Chandelier’ I Prevail ‘Rain’ Mädhouse ‘It’s A Monster In My Head’ Martyr ‘Legions Of The Cross’ Mob Rules ‘Dawn Of Second Sun’ Mono Inc. ‘Abendrot’ Streetcar Revenge ‘Little Piggies’ Wanted ‘Take Me Away’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal…