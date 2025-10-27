Zwischen den letzten beiden Tool-Alben lagen satte 13 Jahre. Die Hoffnung ist groß, dass es bis zur nächsten Platte nicht so lang dauert.

Studioalben sind bei Tool rar gesät. Seit der Veröffentlichung des fünften Studiowerks FEAR INOCULUM sind unterdessen auch schon wieder sechs Jahre vergangen. Die Erwartungen auf einen baldigen Nachfolger sind verständlicherweise gemischt, da sich inzwischen die Frage stellt, ob sich die Geschichte wiederholen wird. Im Februar gab Bassist Justin Chancellor an, dass man drei Monate lang im Studio verbringen wolle, „um unsere Ideen, von denen wir schon viele untereinander ausgetauscht haben, zu organisieren.“ Was sie eben so machen Das war im Frühjahr. Nun, Ende August, kommt die Frage nach dem Fortschritt am neuen Material im Interview mit Loudwire Nights auf. Dort…