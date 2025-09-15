Am Wochenende ist es wieder Zeit für Metal im TV: Bei 3sat können Fans in die Glam Metal-Szene des L.A. der Achtziger eintauchen.

Zum Start des Wochenendes setzt es wieder eine knackige Packung Metal im TV. Es geht laut dem Fernsehsender 3sat um "schrille Outfits, große Haare und noch größere Egos". Die Rede ist natürlich von Hair Metal. So gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag den Dreiteiler ‘The Story Of Hair Metal’ zu sehen. Ab 5.40 Uhr geht es jeweils 43 Minuten lang um die Szene "Glamour und Größenwahn" an der Westküste der USA, und wie daraus "ein Musikphänomen wurde, das bis heute nachhallt". Show, Rebellion, Eskapismus Von Seiten 3sats heißt es zu ‘The Story Of Hair Metal’: "In den…