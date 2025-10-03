Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 26.09. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Mors Principium Est und Vintersorg.

Amorphis "Es ist in der Tat beeindruckend, auf welch hohem Niveau Amorphis stetig abliefern. Nach der Trilogie (bestehend aus UNDER THE RED CLOUD (2015), QUEEN OF TIME (2018) und HALO (2022)) kommt mit BORDERLAND nun wieder ein eigenständiges Werk. Nicht nur Sänger Tomi Joutsen zeigt erneut, was er kann. Klar singend in der leicht poppigen Eröffnungsnummer ‘The Circle’ oder mit tiefen Growls in der darauffolgenden Wuchtbrumme ‘Bones’ – Joutsen packt gleich zu Beginn der neuen Platte sein Repertoire auf den Tisch." (Hier weiterlesen) Rage "Was zur Hölle ist derzeit im Hause Rage los? Nach dem Doppelschlag AFTERLIFELINES von 2024 bringt…