Auf dem Rockharz 2025 wurde bei der Spenden- und Sammelaktion Glück in Dosen ein Rekordergebnis von 105.000 Euro erreicht.

Auf dem Rockharz 2025, einem der größten Rock- & Metal-Festivals in Deutschland, ist bei der Spenden- und Sammelaktion Glück in Dosen ein Rekordergebnis von 105.000 Euro erreicht worden. Gestern Abend fand im Schlosstheater Ballenstedt die feierliche Übergabe der Spendenschecks an 13 ausgewählte soziale Projekte der regionalen Kinder- und Jugendarbeit statt. Während der Festivaltage vom 2. – 5. Juli 2025 wurden umgerechnet 420.000 Pfanddosen gesammelt und damit erstmalig ein Spendenerlös in sechsstelliger Höhe erzielt. Seit 2013 ist die Sammelaktion fester Bestandteil des Rockharz in Ballenstedt, und die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des „Glück in Dosen e.V.“ gehören mit ihren Rundgängen…