Judas Priest wären nur zu gern ein Teil von "Back To The Beginning" gewesen. Als eine Art Ersatz covern sie nun ‘War Pigs’.

Ozzy Osbourne und Black Sabbath verabschieden sich an diesem Samstag, den 5. Juli 2025, in Birmingham bekanntlich von der Live-Bühne. Leider nicht mit von der Partie sein werden Judas Priest — die Heavy Metal-Götter waren zuvor schon eine andere Verpflichtung eingegangen. Aber Rob Halford und Co. wollten es sich nicht nehmen lassen, ihren Kollegen Tribut zu zollen. Daher haben sie den PARANOID-Klassiker ‘War Pigs’ aus dem Jahr 1970 gecovert. Mieses Timing "Wir fühlen uns geehrt, unsere Liebe für Ozzy und Black Sabbath mit unserer Hommage an ‘War Pigs’ zu zeigen", kommentieren Judas Priest ihre Aktion in den Sozialen Medien. "Diesen…