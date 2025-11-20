Nach fast 50 Jahren Band-Geschichte werden Def Leppard in Kürze mit einem Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame ausgezeichnet.

Nach der Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame 2019 erhalten Def Leppard nun die nächste Ehrung. Die Hard Rock-Legenden werden mit einen Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame verewigt. Die Auszeichnung in der Kategorie „Aufnahme“ soll am 9. Oktober um 20:30 Uhr unserer Zeit stattfinden. Außerdem werden Sirius XM-Moderator Bob Buchmann, Universal-Präsident und CEO Bruce Resnikoff sowie Sänger Jon Bon Jovi vor Ort sein und jeweils eine Rede halten. Der berühmte Bürgersteig „Die Handelskammer von Hollywood ist stolz, Def Leppard auf dem Hollywood Walk Of Fame willkommen zu heißen“, erklärte Walk Of Fame-Produzentin Ana Martinez. „Wir…