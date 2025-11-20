Vor zehn Jahren verstarb Phil "Philthy Animal" Taylor. Anlässlich seines Todestags blicken wir heute zurück.

Am 11. November 2015 verstarb Philip John Taylor - besser bekannt als „Philthy Animal“ - im Alter von 61 Jahren in London. Zehn Jahre später erinnern wir uns an einen Schlagzeuger, der Musikgeschichte schrieb und sich nie unterkriegen ließ. Geboren am 21. September 1954 in England, begann Phil Taylor auf Anraten seines Vaters mit dem Schlagzeugspiel. 1973 lernte er Lemmy Kilmister kennen - eine Begegnung, die sein Leben verändern sollte. Als Lucas Fox bei Motörhead ausstieg, sprang Taylor ein. Lemmy sagte später: „Mit Fox hat es nicht gepasst und Taylor hatte ein Auto, um uns zum Studio und zurück zu…