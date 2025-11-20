Toggle menu

Clueso live in Heilbronn 25.07.2026

Adresse:
Haigern, Heilbronn

Heilbronn

Künstler: Clueso

Ort: Haigern, Heilbronn

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Heilbronn

Kelly Osbourne feiert zum 1. Mal Geburtstag ohne Ozzy
Ozzy Osbourne mit seiner Tochter Kelly bei der Grammy-Verleihung am 26. Januar 2020 in Los Angeles
Kelly Osbourne hat gerade Geburtstag gefeiert — zum ersten Mal ohne ihren Vater Ozzy. Dieser Umstand stimmt sie traurig.
Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne weilt seit mittlerweile etwas mehr als drei Monaten nicht mehr unter uns. Nun hat sich seine Tochter Kelly zu Wort gemeldet, die am 27. Oktober Geburtstag feierte. Doch dieses Mal hatte ihr Wiegenfest leider einen faden Beigeschmack. Denn erstmals musste sie ihren Jubeltag ohne ihren alten Herren begehen. Trauriges erstes Mal Kelly Osbourne ließ am Vortag in den Sozialen Medien wissen: "Morgen wird es eine Premiere geben. Der erste Geburtstag ohne meinen Papa. Die Sache, auf die ich mich jedes Jahr am meisten gefreut habe, war, den Tag mit ihm und den Glückwunschkarten zu verbringen, die…
