METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 13. bis zum 16. August 2025 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets Es ist offiziell, das Summer Breeze 2025 ist ausverkauft! Im Shop sind keinerlei Tickets mehr verfügbar, die Camping und den Zugang an allen Festival-Tagen ermöglichen. Tages-Tickets sind in limitierter Stückzahl noch erhältlich. Line-up In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. 3 Inches Of Blood Abbie Falls Accvsed Adept Aephanemer Agnostic Front Allt Ancst Angelmaker Angelus Apatrida Annisokay Antrisch April Art…