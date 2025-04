Metal und Musik sind Deine Leidenschaft, Schreiben und Journalismus Deine Profession? Bewirb Dich fürs Volontariat bei METAL HAMMER und starte Deine Ausbildung zum Redakteur.

Beendet Deine Leidenschaft ist Metal und Du willst als Journalist über Musik berichten, spannende Interviews führen, Reportagen schreiben, Konzerte und Festivals besuchen und redaktionelles Arbeiten fürs gedruckte Magazine und digitale Kanäle erlernen? Dann bietet Dir METAL HAMMER in Berlin eine tolle Chance. Deine Ausbildung zum Redakteur im wichtigsten Musik- und Popkultur-Verlag Deutschlands METAL HAMMER erscheint (wie u.a. Rolling Stone und Musikexpress) im Mediahouse Berlin. Du lernst das journalistische Arbeiten in einem multimedialen, dynamischen Medienumfeld, übernimmst selbst Verantwortung und wirst am Ende der zweijährigen Ausbildung auf alle Herausforderungen des neuen Medienzeitalters umfassend vorbereitet sein. Du arbeitest crossmedial sowohl mit und für…