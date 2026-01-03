Slipknot-Kreativling M. Shawn Crahan alias Clown versucht sich an seiner eigenen ‘Minecraft’-Welt Vernearth, in der man in diversen Modi zocken kann.

‘Minecraft’ ist spätestens seit der ungeheuer realistischen Darstellung der Maya-Tempel in der britischen Mockumentary-Serie ‘Cunk On Earth’ Kult. Daran teilhaben will nun Shawn "Clown" Crahan — seines Zeichens Musiker, Vordenker und Perkussionist bei Slipknot. Der 56-Jährige hat mit Vernearth eine eigene Welt für das Videospiel ins Leben gerufen. Einen Einblick gibt es mittels einen Trailers (siehe unten). Das crazy Darin können die User vier unterschiedliche Modi zocken: Oblivion, PVP/Event, Plotworld und Challenge Mode. Damit soll jeder Spielertyp seinen Spaß bekommen. Crahan lässt die Modi systematisch nach dem Launch des Spiels ausrollen, womöglich sind demnach nicht alle von Anfang verfügbar. Allerdings…