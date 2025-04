Besser als mit der Neuigkeit, dass sich Entombed wieder zusammengefunden haben und an Musik werkeln, kann die Woche nicht starten.

Liebhaber von rumpeligen Old School-Death Metal aus Schweden dürften angesichts dieser Meldung ein feuchtes Höschen bekommen, denn Entombed schrauben tatsächlich an neuer Musik. Dies gab die Band selbst über die Sozialen Medien bekannt. Das Material (in welcher Form es auch immer erscheint) stellt das erste musikalische Lebenszeichen der Gruppe seit ihrem letzten Studioalbum SERPENT SAINTS: THE TEN AMENDMENTS von 2007 dar. Some Kind Of Magic Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen Entombed aus den Originalmitgliedern Alex Hellid (Gitarre),Uffe Cederlund (Gitarre) sowie Hellacopters-Frontmann und Lucifer-Drummer Nicke Andersson (Schlagzeug). "Zurück im Studio -- nach all den Jahren!", freuen sich die Todesmetaller selbst im zugehörigen Statement.…