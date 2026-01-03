Megadeth-Sänger Dave Mustaine hat im Alter von 64 Jahren den Schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu erhalten.

Dave Mustaine hat den Schwarzen Gürtel im Jiu-Jitsu erhalten. Der 64-jährige Megadeth-Sänger wurde am 7. Dezember, an der Seite von fünf weiteren Männern, mit dem Schwarzen Gürtel ausgezeichnet. Sein Trainer Reggie Almeida, der Teil der brasilianischen Jiu-Jitsu-Schule ist, gratulierte den Männern über die Sozialen Medien. Stärke, Herz, Durchhaltevermögen und Bescheidenheit Unter einem Beitrag, auf dem die Mitglieder des Sportteams stolz mit ihren schwarzen Gürteln posieren, schrieb er: „Heute war nicht nur eine Gürtelauszeichnung… Es war ein Tag, der mein Herz berührt hat. Zu sehen, wie diese sechs Männer ihre schwarzen Gürtel bekommen, war emotional für mich – denn ich kenne…