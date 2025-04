Nach dem Abgang von Noel Pix bestimmt Alex Wesselsky jetzt allein den Kurs von Eisbrecher. Mit KALTFRONT°! will der Fronter eine neue Richtung einschlagen.

METAL HAMMER: Alex, KALTFRONT°! wird als das Album beschrieben, das du schon immer machen wolltest. In welchem Sinne? Alex Wesselsky: In dem Sinne, dass ich erstmals in meiner Karriere ohne jegliche Kompromisse zu Werke gehen konnte und auf niemanden Rücksicht nehmen musste. Das war bei Megaherz nicht der Fall, und das war auch bei Eisbrecher bislang nie so. Jetzt muss ich nur noch auf mich selbst Rücksicht nehmen und keine…