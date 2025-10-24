Iron Maiden geizen aktuell nicht mit Merchandise: Eine LIVE AFTER DEATH-Neuauflage und das dritte Malbuch schreien nach Reflexkäufen.

Iron Maiden zieren derzeit nicht nur zum wiederholten Male das Titelbild des METAL HAMMER, die Eisernen Jungfrauen haben anlässlich ihres 50. Jubiläums auch einige coole Merchandise-Stücke im Angebot. Bei der jüngst angekündigten Sammlerausgabe von LIVE AFTER DEATH dürfte jedem Fan das Herz aufgehen. Am 28. November erscheint die Edition über Parlophone Records — im originalen Gatefold-Sleeve-Artwork auf zwei 140-Gramm-Vinyl-Schallplatten (eine in Blau, die andere in Gelb) mit dem 2015 remasterten Audio. Unbesiegbare Jungfrauen Das Package umfasst darüber hinaus eine 24-seitige Replik des WORLD SLAVERY TOUR-Programms, eine Tour-Pass-Replik sowie ein zwölfseitiges Hochglanz-Booklet, das neben dem originalen achtseitigen Booklet einen exklusiven und…