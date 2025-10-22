Das Black Sabbath-Cover ‘Supernaut’ ist Mastodon zuletzt live total gelungen. Nun haben die Sludger vor, den Song aufzunehmen.

Beim finalen Konzert von Ozzy Osbourne spielten Mastodon bekanntlich als erste Band -- und trumpften dabei mit ihrer Version des Black Sabbath-Klassikers ‘Supernaut’ auf. Im Interview bei Bloodstock TV plauderten Schlagzeuger Brann Dailor und Gitarrist Bill Kelliher nun aus, dass sie gedenken, den Track auf jeden Fall aufzunehmen -- in welcher Form auch immer. Deal mit Satan Zunächst legten Mastodon dar, wie sie überhaupt auf ‘Supernaut’ kamen. "Ich liebe diesen Song", holt Kelliher aus. "All ihre Lieder sind großartig. Aber hier konnte ich mir nicht vorstellen, wie Tony Iommi eines Tages zur Probe kommt, sagt ,Ich habe ein gutes Riff, das…