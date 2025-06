Bei Sabaton brodelt es aktuell. Nach fast 15 Jahren wechseln die Schweden jetzt ihr Label – und präsentieren passend dazu bald ein neues Album.

Nach sechs Alben und fast 15 Jahren Zusammenarbeit ist es jetzt so weit: Sabaton haben sich von Nuclear Blast getrennt. Eine Entscheidung, die einige Fans der schwedischen Power Metal-Giganten überraschen dürfte. Stattdessen machen Sabaton jetzt gemeinsame Sache mit den Amerikanern Better Noise Music, bei denen bereits bekannte, aber eher im Modern Metal beheimatete Bands wie Five Finger Death Punch und The Hu unter Vertrag stehen. Erster Teaser fürs neue Sabaton-Album „Wir sind begeistert, dieses neue Kapitel mit Better Noise Music zu beginnen," kommentiert Sabaton-Bassist und -Manager Pär Sundström in der offiziellen Pressemitteilung des Labels. „Nachdem wir uns weltweit verschiedene Plattenlabels…