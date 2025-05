Auf ihrer aktuellen Europa-Tournee wurden Rotting Christ Teil eines Verkehrsunfalls. Die Band gibt bekannt, dass niemand verletzt wurde.

Rotting Christ sind aktuell zu Besuch in Deutschland. Zusammen mit Behemoth touren die griechischen Black-Metaller derzeit einmal quer durch Europa. Heute gab die Band auf ihren Sozialen Medien bekannt, dass sie gestern Nacht in einen ernsten Verkehrsunfall verwickelt wurde. Zum Glück sieht es so aus, als hätten alle Beteiligten dieses Unglück unversehrt überstanden. Was einen nicht umbringt Folgendes schrieben Rotting Christ heute Mittag zu diesem Vorfall: "An all unsere Freunde, die uns fragen, ob es uns nach dem schweren Autounfall, den wir gestern Abend in Deutschland hatten, gutgeht: Wir können euch versichern, dass wir alle sicher, in einem Stück und…