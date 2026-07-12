Moonspell lassen sich laut Sänger Fernando Ribeiro vor keinen Karren spannen. Sie genießen es, musikalisch tun zu können, was sie wollen.

Oft entsteht der Eindruck, als hätten Bands an Authentizität eingebüßt, um größere Erfolge zu feiern. Alben werden poppiger und weniger experimentierfreudig. Moonspell-Sänger Fernando Ribeiro teilt seine Meinung zu der Thematik im Interview mit Kaoz Talks. Unabhängigkeit gegen Erfolg Er reflektiert: "Ich würde nicht sagen, dass es der Großteil der Bands ist, aber einige Gruppen spielen nicht das, was sie wirklich wollen. Das ist nicht wie bei Moonspell, weil es eine klare Agenda gibt und viele Mäuler zu stopfen. Man muss die eigene Unabhängigkeit gegen den Erfolg eintauschen." Die Musikszene ist außerdem im stetigen Wandel. Ribeiro erzählt: "Es passiert aktuell viel. Ich…