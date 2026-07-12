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Coogans Bluff live in Köln 12.11.2026

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Künstler: Coogans Bluff

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Electric Callboy spotten über Zara Larsson-Fans, sagen sorry
Electric Callboy
Electric Callboy haben wegen eines kleinen Jokus über verwunderte Zara Larsson-Fans Asche auf ihre Häupter gestreut.
Im Rahmen ihrer aktuellen Festivaltour haben Electric Callboy auch beim Pinkpop Festival Station gemacht. Und die Running Order hat zu einer speziellen Konstellation geführt: So trat die Metalcore-Sensation aus Castrop-Rauxel vor der schwedischen Pop-Sängerin Zara Larsson auf. Das hat nicht alle Besucher des Open Airs im niederländischen Landgraaf wirklich erfreut — wie man in einem kurzen Video sehen konnte, das das Sextett zwischenzeitlich in den Sozialen Medien gepostet hatte. Entsetzen & Erstaunen Und zwar waren dort junge Frauen zu sehen, die sich in der ersten Reihe schon einmal in Position für Zara Larsson gebracht hatten. Zuvor mussten die Damen jedoch noch…
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