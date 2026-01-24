Neben den üblichen Verdächtigen konnten sich auch ein paar Metal-Bands in der Liste der erfolgreichsten Tour-Acts seit 2001 platzieren.

Pollstar vermeldet zum Jahresende stets die erfolgreichsten Tourneen des aktuellen Sonnenumlaufs. Als kleines Vorableckerli hat das Branchen-Magazin eine andere spannende Rangliste rausgehauen: Die beliebtesten Live-Künstler des Millenniums. Auch wenn ganz an der Spitze vornehmlich Pop(-Rock-)Acts zu finden sind, haben es doch Metallica, Bon Jovi, Iron Maiden und Guns N’ Roses in die Auflistung geschafft. Beachtliche Zahlen So machen es sich James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und Kirk Hammett auf Platz 8 gemütlich. Metallica haben seit 2001 insgesamt rund 15,5 Millionen Tickets für 562 Shows abgesetzt und damit knapp 1,5 Milliarden US-Dollar eingenommen. Direkt dahinter rangieren Bon Jovi mit 13,9…