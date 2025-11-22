Toggle menu

Corduroy County live in Berlin 23.03.2026

Adresse:
Mikropol, Berlin

Berlin

Künstler: Corduroy County

Ort: Mikropol, Berlin

Zocker-Rocker: Lord Sihk (Galactic Empire)
Galactic-Empire-2025a
Dass sich Galactic Empire auch fürs Zocken interessieren, verwundert ebenso wenig wie dass Gitarrist Lord Sihk stets in seiner Rolle bleibt.
Das komplette Zocker-Rocker-Interview mit Lord Sihk von Galactic Empire findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Lord Sihk: Meine frühesten Erinnerungen betreffen ‘GoldenEye 007’ auf Nintendo 64. Das Spiel ließ mich zum ersten Mal die Essenz von Konflikten schmecken: Heimlichkeit, Präzision und tödliche Reflexe. Jedes Match war ein Duell zwischen Schatten und Strategie, fast wie die dunkle Seite selbst. Die Arena war begrenzt, der Einsatz bedingungslos. Der Sieg war nicht erwünscht, sondern geboten.…
