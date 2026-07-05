Der zweite Tag bei Rock im Park hat es dank Iron Maiden, Alter Bridge, The Offspring und Sabaton derbe in sich.

Es geht weiter bei Rock im Park: Der Samstag bietet einiges. Das erste Schmankerl auf der Hauptbühne kommt mit leichter Verzögerung, doch dann zimmern Black Veil Brides den Leuten direkt ‘Knives And Pens’ in den Gehörgang. Was für ein herrlicher Aufgalopp, den das Quintett mit ‘Bleeders’, ‘Hallelujah’ und dem Titeltrack vom neuen Longplayer VINDICATE ausbaut - allesamt amtliche Metalcore-Granaten. Frontmann Andy Biersack scheint anfangs nicht in bester stimmlicher Verfassung zu sein, fängt sich jedoch immer mehr - und beliebt sogar zu scherzen: "Ich weiß, ihr seid alle hier, um Iron Maiden zu sehen, aber in der Zwischenzeit ist unser auf…