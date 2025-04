Scorpions-Legende Klaus Meine knabbert immer noch am Hinscheiden des früheren Schlagzeuger der Hannoveraner: James Kottak.

Scorpions-Frontmann Klaus Meine hat sich in einem aktuellen Interview an James Kottak — den ehemaligen, am 9. Januar 2024 in seinem Geburtsort Louisville, Kentucky verstorbenen Schlagzeuger der Band — erinnert. Im Gespräch bei El Expreso Del Rock befand Meine unter anderem, dass das Lebensende von ein herber Verlust für die Musikwelt gewesen sei. "Es ist eine traurige Geschichte", sinniert der Scorpions-Sänger. "James war so ein wundervoller Mensch, ein großartiger Künstler und toller Schlagzeuger für mehr als zwanzig Jahre bei uns. Er war ein toller Kerl, aber ging auch durch schwierige Zeiten in seinem Privatleben. Für viele Jahre kämpfte er mit…