Das De Mortem Et Diabolum geht mit seinem zweiten Festival, der Walpurgisnacht, am 02.05. und 03.05.2025 in die vierte Runde. Location: ORWOhaus, Frank-Zappa-Straße 19, 12681 Berlin Walpurgisnacht 2025 Line-up: Der Weg einer Freiheit …And Oceans Heretoir Fen Grift Décembre Noir Shores Of Null Los Males Del Mundo Deitus Angstkrig Asphagor Infestus Afraid Of Destiny Gateway To Selfdestruction Spere In This Hell + Akustischer Überraschungsgig, bei gutem Wetter draußen Bei gutem Wetter wieder mit Outdoor-Grill Wochenendticket für 99 EUR undTages-Tickets für jeweils 59 EUR gibt es hier.