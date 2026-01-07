Toggle menu

Cousines Like Shit live in Berlin 06.02.2026

Künstler: Cousines Like Shit

Trivium: Matt Heafy hatte eine Midlife-Crisis
Trivium, 13.02.2025 Hamburg, Sporthalle
In einem aktuellen Interview mit dem Radiosender The Blaze sprach Matt Heavy über eine mental herausfordernde Phase in 2024 und wie er diese überkam.
In einem aktuellen Interview mit dem Montana-Radiosender The Blaze sprach Matt Heafy über die Lyrik der jüngst erschienenen Trivium-EP. Im Zuge dessen kam er auf das Jahr 2024 zu sprechen, in dem er einen „Midlife-Crisis-Slash-Mental-Breakdown“ durchlief. Zu viel auf einmal „2024 war ein ziemlich hartes Jahr“, erzählt er. „Ich glaube, ich hatte irgendwie einen ,Midlife-Crisis-Slash-Mental-Breakdown‘ in der Mitte des Jahres. So vieles auf einmal habe ich gemacht – Soundtracks für mehrere Videospiele und einen Film, habe Bands gemanagt und produziert, ein Kinderbuch geschrieben, all diese Dinge. Ich habe eine Grafik erstellt – es waren so 30 bis 50 Projekte, die…
