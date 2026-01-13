Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Future Palace, Schattenmann, Equilibrium sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Adept 'Parting Ways' Equilibrium 'Nexus' Future Palace 'Deep Blue' Marc Hudson 'Swansong' Kaunis Kuolematon 'Rauniot' Keops 'Misery Memento' Marianas Rest 'Diamonds In The Rough (feat. Okko Solanterä)' Mortemia 'Paint It Black' (feat. Kristin Starkey) Ponte Del Diavolo 'Spirit, Blood, Poison, Ferment!' Sainted Sinners 'Lost In A Storm' Schattenmann 'Schna-na-naps' Self Deception 'Time's Up' Sylosis 'The New Flesh' Alissa White-Gluz 'The Room Where She Died'