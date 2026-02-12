Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Kanonenfieber, Voivod, Heathen sowie einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: The Amity Affliction 'House Of Cards' Bruecken 'Onward Transmission' Dirkschneider & The Old Gang 'Batter The Power' Ela 'SOS' Exodus '3111' (censored) Gothony 'Misery Ending' Green Carnation 'Sanguis (Blood Ties)' Heathen 'Never A God' Induction 'Strangers To Love' (feat. Clémentine Delauney) Kanonenfieber 'Heizer Tenner' Long Distance Calling 'A Secret Place' Lord Of The Lost & Saltatio Mortis 'I'm A Diamond' Puscifer 'Bad Wolf' Schattenmann 'Kamikaze' Sleep Theory 'Words Are Worthless' Sylosis 'Lacerations' Tailgunner 'War In Heaven' (feat. Adam Wakeman) Tungsten 'Bite My Tongue' Voivod 'Condemned To The Gallows'