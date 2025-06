Von ihrer Zeit bei Nightwish vermisst Tarja Turunen nur die "großartige Musik". Ansonsten fehlte ihr das Gefühl des Glücks.

Tarja Turunen hat in einem neuen Interview bei Ibagenscast auf ihre Zeit bei Nightwish zurückgeblickt (siehe Vide unten). Dabei gab die Finnin zu Protokoll, dass sie während ihrer Zeit mit Tuomas Holopainen und Co. zusammen großartige Musik und Alben gemacht hätte, jedoch seien die Musiker damals nicht glücklich gewesen. Eine Frage des Wohlfühlens So entgegnete Tarja auf die Frage, ob sie irgendetwas an ihrer Zeit mit Nightwish vermisse, Folgendes: "Tatsächlich nicht. Nein. Denn die Musik lebt weiter. Sie lebt in meinem Herzen, sie lebt da draußen. Das wird sie für immer tun. Es wird für immer sein. Doch den Rest…