Dave Mustaine hat wirklich gar nichts für Nu Metal übrig. Mit einer Sache liegt der Megadeth-Boss bei dem Nuller-Genre jedoch falsch.

Wenn eine Abart der metallischen Klänge Geschmackssache ist, dann Nu Metal. Über Limp Bizkit, Korn, Linkin Park, Papa Roach und Co. scheiden sich die Geister. Nun hat Megadeth-Mastermind Dave Mustaine durchblicken lassen, was er von DEM Genre der späten Neunziger und frühen Nuller Jahre hält. Und das ist herzlich wenig. So ist der frühere Metallica-Rowdy froh, dass die Musikrichtung nicht mehr so populär ist, wie sie einmal war. Das Schlimmste draus gemacht Im Interview bei LifeMinute (wo es eigentlich um House Of Mustaine, die Weinmark der Familie, ging — siehe auch Video unten) entgegnete Dave Mustaine auf die Frage, was Musik…